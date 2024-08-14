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Компания Эрнста потеряла свыше миллиарда рублей

Сеть ТЦ Константина Эрнста ушла в минус на 1,1 млрд рублей

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Сеть торговых центров гендиректора Первого канала Константина Эрнста ушла в минус на 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В 2023 году продюсер стал учредителем ООО «Место встречи», под которым, по данным СМИ, зарегистрирована сеть ТЦ. Доля Эрнста в бизнесе составила 49 процентов.

В том же году компания оказалась убыточной на сумму более миллиарда рублей. Другие детали неизвестны.

В апреле нынешнего года сообщалось о планах супруги Эрнста Софьи на открытие гипермаркета с посудой, текстилем и цветами. Тогда актриса зарегистрировала ООО «Исток». При этом основной деятельностью компании указывалась работа в области исполнительских искусств и организации развлечений. Также Софья Эрнст планировала через фирму вести ресторанную и кинодеятельность.

Знаменитости поженились в 2017 году, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей.

Ранее продюсер назвал гонорар Анны Семенович.

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