Кудрявцева объяснила, почему не высказывается о ситуации в Курске

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram-канале, что перевела денег на помощь беженцам из Курской области.

По словам Кудрявцевой, ее спрашивают, почему она не высказывается про атаку ВСУ в Курске. Как объяснила телеведущая, она не знает, что писать. Знаменитость отметила, что про обстановку в области пишут военкоры.

«А я просто помогаю как могу. И сочувствую, и жалею, и ужасаюсь. В пятницу поедем к деткам, которых вывезли оттуда», — поделилась телеведущая.

14 августа певица Анна Семенович сообщила, что вместе с коллегами закупила средства первой необходимости для граждан Курска. Артистка также призвала поклонников присоединиться к сборам. Она попросила фанатов помочь, чем смогут, жителям, которые находятся под атакой ВСУ.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее Пригожин выступил против моратория на концерты из-за атаки ВСУ в Курске.