Семенович рассказала о своей помощи Курску

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помогает фонду помощи пострадавшим жителям Курской области.

Семенович вместе с коллегами закупила средства первой необходимости для граждан Курска. Артистка также призвала поклонников присоединиться к сборам. Она попросила фанатов помочь, чем смогут, жителям, которые находятся под атакой ВСУ.

«Вчера мы сделали большой заказ: раскладушки, спортивные костюмы, носки, тапки, халаты, жидкое мыло, полотенце, еда. Поэтому, ребятушки мои любимые, если мы все по чуть-чуть поможем нашим прекрасным землякам, станет чуть-чуть легче. Люди сейчас находятся в беде, и им нужно помочь», — поделилась исполнительница.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Пригожин выступил против моратория на концерты из-за атаки ВСУ в Курске.