Лерчек обратилась к бывшему мужу после развода

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) документы о разводе.

Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года. Лерчек поблагодарила бывшего мужа, бизнесмена и блогера Артема Чекалина, за прожитые годы и детей. Она заявила о начале новой жизни.

«Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи», — отметила блогерша.

Валерия и Артем Чекалины поженились 26 октября 2012 года. В их браке родились трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. После развода суд определил место жительства малышей у блогерши.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

Ранее Лерчек раскрыла свой диагноз.