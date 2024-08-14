Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лерчек обратилась к бывшему мужу после развода

Блогерша Лерчек пожелала счастья бывшему мужу после развода

close
100%
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) документы о разводе.

Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года. Лерчек поблагодарила бывшего мужа, бизнесмена и блогера Артема Чекалина, за прожитые годы и детей. Она заявила о начале новой жизни.

«Желаю тебе искреннего счастья! Но навеки мы родители наших чудесных детей. Берегите семьи», — отметила блогерша.

Валерия и Артем Чекалины поженились 26 октября 2012 года. В их браке родились трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. После развода суд определил место жительства малышей у блогерши.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

Ранее Лерчек раскрыла свой диагноз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами