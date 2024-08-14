Юристы заявили о правах новых владельцев на квартиру Ларисы Долиной

Новые владельцы квартиры певицы Ларисы Долиной, которые купили ее у мошенников, вряд ли смогут вернуть свои средства назад, считает адвокат Михаил Бойцов. Однако по закону они могут пользоваться недвижимостью, пока их права на нее не оспорены судом, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги мошенникам. Всего преступникам удалось похитить более 200 млн рублей. После этого в квартиру пытались попасть новые собственники, утверждающие, что оплатили недвижимость, однако их не пустила охрана, а сама певица обратилась в полицию. По словам юриста, если договор купли-продажи артистка не подписывала, то сделку можно оспорить через суд.

«Если это будет доказано, значит подпись поддельная. Если подпись поддельная, то это можно установить с помощью экспертизы», — объяснил адвокат, добавив, что это действует и в случае сделки через доверенное лицо.

Подтвердить права на квартиру можно только с помощью выписки из единого государственного реестра недвижимости. Если регистрация квартиры на новых владельцев прошла, пусть и по поддельному договору, то они имеют право пользоваться квартирой до того, пока это не оспорено в суде. Сотрудники и охрана жилого комплекса не имеют права их не пускать в квартиру, подчеркнул юрист.

В ближайшее время, по мнению Бойцова, по случаю с Долиной возбудят уголовное дело, после чего пострадавшие смогут рассчитывать на возврат средств, однако вряд ли покупатели квартиры их получат.

«Шансов на возврат денег у них, прямо скажем, немного, потому что, скорее всего, не с чего будет возвращать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в деле с квартирой Долиной появилась нейросеть.