Пригожин выступил против моратория на концерты из-за атаки ВСУ в Курске

Продюсер Иосиф Пригожин выступил в беседе с изданием «Абзац» против запретов на выступления артистов на фоне атаки ВСУ в Курской области.

Пригожин уверен, что нельзя держать в страхе зрителей. По словам продюсера, каждый несет свою миссию на том поприще, на котором работает. Он считает, что культура объединяет.

«Страна не может погрузиться в мрачную пучину. У нас не война, а спецоперация. Людям в любом случае надо радоваться жизни. Но даже во время Великой Отечественной войны никто концерты не останавливал. Что делать людям без мероприятий? Биться головой об стенку?» — заявил продюсер.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее продюсер назвал гонорар Анны Семенович.