Режиссер и хореограф Сергей Шестеперов, известный под псевдонимом Мигель, проиграл в суде свое имя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Шестеперов проиграл владельцу пятигорской меховой фабрики, бизнесмену Мгеру Гянджумяну. Артист и предприниматель судились за бренд MIGEL.

В октябре 2023 года Мигель захотел запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса и обратился в Роспатент, где выяснил, что данный бренд уже занят меховой фабрикой. Гянджумян открыл собственное производство и бутик под маркой MIGEL в 2012 году.

Сергей Шестеперов начал свою карьеру в 1999 году. Он выступал артистом балета мюзикла о шоу-бизнесе «Метро», где получил прозвище Мигель. В 2004-м танцор стал участником шоу «Фабрика звезд» под руководством Аллы Пугачевой.

В 2014-м Мигель стал наставником и членом жюри проекта «Танцы» на ТНТ. В работал хореографом для таких фильмов, как «Весельчаки», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона», «Легенда. Людмила Гурченко».

В декабре 2022 года Шестеперов заявил, что разочаровался в певице Алле Пугачевой.

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