В деле о мошенничестве в отношении певицы Долиной могут появиться новые потерпевшие

В деле о хищении 200 млн рублей у певицы Ларисы Долиной могут появиться новые потерпевшие. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, в ходе следствия, которое ведется в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по отношению к Долиной, могут открыться дополнительные обстоятельства и появиться новые потерпевшие.

В настоящее время следователи устанавливают, законно ли была куплена московская квартира певицы и как была оформлена сделка купли-продажи недвижимости.

До этого сообщалось, что Долина сама перевела значительную сумму из более чем 200 миллионов рублей, похищенных телефонными мошенниками.

Как пишут СМИ, певица якобы продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги мошенникам. В квартиру пытались попасть «новые владельцы», утверждающие, что уже оплатили недвижимость.

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.