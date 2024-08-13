Обманывавшие певицу Долину мошенники находятся на Украине

Телефонные мошенники, которые в течение нескольких месяцев обманывали известную певицу Ларису Долину, находятся на территории Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, установлено, что преступники под видом сотрудников правоохранительных структур с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Долину, убеждая ее передать курьеру мошенников личные сбережения и деньги от продажи квартиры в Москве. Источник отметил, что мошенники звонили певице по телефону с территории Украины.

До этого сообщалось, что суд арестовал женщину-курьера мошенников, которые обманули российскую певицу Ларису Долину с продажей квартиры. Арестованная обжаловала решение суда.

13 августа стало известно, что полиция возбудила уголовное дело из-за аферы с московской квартирой Долиной.

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.