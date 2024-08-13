Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обманывавшие певицу Долину мошенники находятся на Украине

Обманывавшие певицу Долину телефонные мошенники звонили с территории Украины

close
100%
Depositphotos

Телефонные мошенники, которые в течение нескольких месяцев обманывали известную певицу Ларису Долину, находятся на территории Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, установлено, что преступники под видом сотрудников правоохранительных структур с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Долину, убеждая ее передать курьеру мошенников личные сбережения и деньги от продажи квартиры в Москве. Источник отметил, что мошенники звонили певице по телефону с территории Украины.

До этого сообщалось, что суд арестовал женщину-курьера мошенников, которые обманули российскую певицу Ларису Долину с продажей квартиры. Арестованная обжаловала решение суда.

13 августа стало известно, что полиция возбудила уголовное дело из-за аферы с московской квартирой Долиной.

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами