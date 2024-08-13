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«Все обесценивают»: Мерзликин рассказал о трудностях воспитания детей

Актер Мерзликин заявил, что подросшие дети спорят с ним

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Пресс-служба телеканала ТНТ

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин рассказал в шоу юмориста Павла Воли о трудностях воспитания детей. Выпуск передачи доступен на RuTube.

«Они обесценивают все, чем я живу, чем я дышу, что я говорю. До этого папа был умный, еще полгода назад», — пожаловался он.

По словам артиста, дети упрекают его в оторванности от реальной жизни и приводят целую доказательную базу ошибок отца.

В браке с Анной Осокиной Мерзликин состоит 18 лет, у пары четверо детей: младшему сыну Макару 8 лет, дочери Евдокии — 13, Серафиме — 15, а старшему сыну Федору — почти 18.

Накануне рэпер Loc-Doc (настоящее имя Александр Жвакин) рассказал об отношении дочери к его творчеству, в котором он рассказывает о непростых годах юности, о депрессии и даже употреблении запрещенных веществ.

Ранее мама «особенного» сына блогерша Таня Шишова рассказала о трудностях.

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