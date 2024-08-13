Полиция задержала пранкера «Мага-торнадо»

Сотрудники полиции Кубани задержали блогера из Горячего Ключа «Мага-торнадо». Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении «Мага-торнадо» составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Пранкер снимает ролики, в которых ведет себя вызывающе и неуважительно относится к гражданам.

По данным kp.ru, блогер публиковал издевательства над животными и проходящими мимо людьми. В своих видео он мучает бездомных собак и кошек, оскорбляет людей, в том числе и без определенного места жительства.

9 августа общественное движение «Зов народа» направило письмо к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием возбудить против певицы Наргиз Закировой уголовное дело.

Активисты обвиняют артистку в демонстрации нацистской атрибутики. Они просят Генпрокуратуру РФ проверить Закирову по статьям 282.4 УК РФ («Неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики...») и 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Ранее Лариса Долина заявила, что ее развели мошенники с Украины.