Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор Долиной назвал фейком новость о том, что певица продала квартиру

Директор Долиной Пудовкин: певица не продавала квартиру в Москве

Информация о том, что певица Лариса Долина продала квартиру в Москве, является фейком. Об этом «Москве 24» рассказал ее директор Сергей Пудовкин.

Он подчеркнул, что народная артистка России не совершала таких действий. По его словам, в деталях инцидента будут разбираться правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной в Москве. Эти люди проникли на закрытую территорию элитного дома и утверждали, что они собственники жилья. Позднее полиция задержала пятерых человек около квартиры исполнительницы.

Как уточнял Life со ссылкой на SHOT, певица продала квартиру мошенникам. По данным канала, речь идет о пятикомнатной квартире в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Сама Долина позднее подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые могут находиться на территории Украины. Она заявила, что стала потерпевшей в уголовном деле, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мошенникам нельзя позволить «вышвырнуть Долину за дверь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами