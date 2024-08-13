Директор Долиной назвал фейком новость о том, что певица продала квартиру

Информация о том, что певица Лариса Долина продала квартиру в Москве, является фейком. Об этом «Москве 24» рассказал ее директор Сергей Пудовкин.

Он подчеркнул, что народная артистка России не совершала таких действий. По его словам, в деталях инцидента будут разбираться правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра попыталась прорваться в квартиру Ларисы Долиной в Москве. Эти люди проникли на закрытую территорию элитного дома и утверждали, что они собственники жилья. Позднее полиция задержала пятерых человек около квартиры исполнительницы.

Как уточнял Life со ссылкой на SHOT, певица продала квартиру мошенникам. По данным канала, речь идет о пятикомнатной квартире в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Сама Долина позднее подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые могут находиться на территории Украины. Она заявила, что стала потерпевшей в уголовном деле, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мошенникам нельзя позволить «вышвырнуть Долину за дверь».