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Харламов заявил об упадке юмора в США

Комик Харламов заявил об упадке юмора в США из-за культуры отмены

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ОХ/YouTube

Комик, актер и шоумен Гарик Харламов заявил в интервью РБК, что юмор в США находится в упадке.

Харламов считает, что подобная тенденция связана с культурой отмены. По его мнению, зарубежным комикам тяжело шутить на определенные темы из-за «бравады и отсутствия смысла» в обществе.

«Потому что им сейчас нельзя шутить ни про что вообще. Не дай бог «черного» упомянул, не дай бог что-то о политике сказал, не дай бог трансгендера ущемил. У нас в этом плане руки развязаны намного больше. Хотя и у нас есть проблемы», — поделился шоумен.

Харламов добавил, что в России есть сложности с музыкальными номерами, связанными с авторскими правами. Артисты должны получить официальное разрешение от правообладателя, чтобы шутить над авторским текстом.

«И убедить его в этом крайне сложно», — рассказал комик.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее Харламов заявил, что похудение сделало его несчастным.

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