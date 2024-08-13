Дело Мэттью Перри связали с расследованием трагедий Майкла Джексона и Мака Миллера

Следователи, занимающиеся делом звезды «Друзей» Мэттью Перри, при рассмотрении уголовных обвинений будут учитывать расследование трагедий с передозировками у рэпера Мака Миллера и певца Майкла Джексона. О том, что дела свяжут, сказал звездный адвокат Тре Ловелл в беседе с The Sun.

54-летнего Мэттью Перри нашли без сознания в бассейне его дома в Лос-Анджелесе, спасти его не удалось. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Ловелл рассказал, что следователей могут заинтересовать врачи, которые могли выписать Перри тайный рецепт, торговцы наркотиками, которые могли незаконно продать ему кетамин, а также друзья или партнеры, которые способствовали незаконной сделке.

Ловелл сравнил расследование Перри с расследованиями Майкла Джексона и Мака Миллера и предупредил, что врач, который, возможно, прописал актеру лекарство, подобно доктору Майкла Джексона, Конраду Мюррею, может получить большой тюремный срок.

Некоторые из детективов полиции Лос-Анджелеса, работавших над делом Перри, также расследовали передозировку Мака Миллера, добавил адвокат. В ходе расследования дела Миллера троим мужчинам были предъявлены обвинения в поставках рэперу наркотиков, а двое из обвиняемых получили соответственно 17 и 11 лет тюремного заключения за распространение фентанила.

Накануне актриса Брук Мюллер была допрошена в полиции. В доме у нее прошли обыски, были изъяты компьютер и телефоны. По версии следствия именно Мюллер принесла в дом Мэттью Перри наркотики. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение, а также его могут получить еще несколько пособников.

Ранее стало известно, что Перри оставил наследство объемом в $120 млн, но на банковском счету у него было в сто раз меньше.