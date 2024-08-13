Возле квартиры Ларисы Долиной задержаны пять человек

Полиция задержала пять человек, которые пытались захватить дом Ларисы Долиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, злоумышленников арестовали возле квартиры исполнительницы в Хамовниках.

Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью. Один из заявляющий о правах на квартиру показал иностранный паспорт после просьбы назваться.

Самой Долиной в тот момент не было в квартире. Охрана заблокировала входы в дом и перестала пропускать гостей.

12 августа Telegram-канал Mash сообщил, что квартиру Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей.

По словам представителей звезды, квартиру хотели продать те же мошенники, которые в конце июля внесли загородный дом певицы в реестр залогового имущества ради кредита в 50 млн рублей.

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