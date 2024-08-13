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Ида Галич собрала 7 млн рублей на помощь курянам

Блогерше Галич удалось собрать 7 млн рублей на помощь жителям Курской области

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогерша и ведущая Ида Галич раскрыла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сумму, которую ей удалось собрать на помощь курянам.

«Для пострадавших жителей Курска и Курской области удалось собрать семь миллионов рублей», — написала она.

Она приложила в качестве доказательства скриншот переписки с представителем благотворительного фонда. Галич поблагодарила подписчиков, которые откликнулись на ее призыв отправить деньги.

11 августа сообщалось, что Галич пожертвовала 1 млн рублей для пострадавших от обстрелов в Курской области. Также блогерша дала реквизиты организации и заранее поблагодарила неравнодушных.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пригожин осудил блогера, обматерившего Галкина на концерте.

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