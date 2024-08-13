Звезда «Отель «Вавилон»» назвала свой медовый месяц адским: «Повсюду гигантские крабы»

Звезда сериала «Отель «Вавилон»», актриса и модель Келли Брук призналась, что планировала провести медовый месяц с мужем Джереми Паризи на реалити-шоу от BBC Celebrity Race Across The World. Об этом она сообщила журналу Closer.

Съемки проекта проходили в джунглях Амазонки. Звездной паре пришлось пережить жару, гигантских крабов и выжить в тяжелых условиях. По словам Брук, временами ей казалось, будто она выбрала «самый адский медовый месяц», но иногда она считала его «просто великолепным».

«В итоге мы вручную посадили мангровую рощу в джунглях. Там повсюду были гигантские грязевые крабы. Грязно, мокро и дождливо. Но какой опыт!» — вспомнила актриса.

Она заявила, что во время приключения «действовала на нервы» супругу и пыталась его притормозить, поскольку не привыкла к подобным условиям. До этого Брук бывала только в «роскошных путешествиях» и отдыхала на пляже.

«Так было приятно избавиться от всего этого и просто побыть обычной женщиной и женой», — призналась актриса.

Конкурентами паре Брук и Паризи на шоу BBC также были диджей Скотт Миллс с супругой и звезда сериала «Тед Лассо» Кола Бокинни.

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