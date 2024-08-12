Звезда «Ворониных» пожаловалась на «сексуальных маньяков» после поста в мини-юбке

Актриса Екатерина Волкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с критикой и «активацией сексуальных маньяков» после ее публикации растяжки в мини-юбке.

Волкова опубликовала театральный образ в стиле 80-90-х. На фото она предстала в ярком макияже, красной рубашке, джинсовой мини-юбке, колготках в сетку и высоких сапогах. Артистка заявила, что наряд произвел «фурор».

Пользовательница соцсети пристыдила Волкову за то, что та «задрала ногу». Она отметила, что артистка – мать.

«Был комментарий, который меня взбудоражил. Я вам скажу: да, я мать и горжусь этим! У меня прекрасная растяжка! Я ж мать, могу позволить себе все, что угодно. А это, друзья, просто образ», — рассказала актриса.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Артистка начала сниматься в кино в 2005 году. В фильмографии актрисы более 30 работ. Она снялась в проектах «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь», «Ералаш».

В июне 2024 года Волкова рассказала, что ее обманули мошенники на 50 тысяч рублей.

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