Седокова о разводе с мужем: «Что-то пошло не так»

Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что чуть не развелась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Седокова рассказала, что прилетела в Майами, чтобы начать бракоразводный процесс, но «что-то пошло не так». Она опубликовала ролик, как катается с мужем на машине и держится с ним за руки.

Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года. Общих детей у пары нет. Исполнительница воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Седокова отмечала в личном блоге, что у нее с мужем непростые отношения, которые они часто выясняют публично. Пара периодически провоцировала слухи о расставании, но до развода дело не доходило. В декабре 2023 года Седокова призналась, что потеряла всех подруг после начала замужества с баскетболистом.

Седокова получила наибольшую известность в 2000 году, когда стала участницей поп-группы «ВИА Гра». В 2004-м она покинула коллектив и начала сольную карьеру.

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