Алсу подала три иска к мужу по разделу имущества

Певица Алсу подала три иска против мужа, бизнесмена Яна Абрамова, о разделе имущества. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Алсу обратилась в Савеловский суд с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества. Соответствующий документ также поступил 1 августа в Мосгорсуд. В Савеловском суде дело рассмотрят 22 августа, а в апелляционном — 26-го. Дата рассмотрения заявления знаменитости в третьей инстанции пока не назначена.

«Речь, судя по всему, идет о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, который был наложен по просьбе противоположной стороны. Это делается для того, чтобы счета, квартиры и машины остались в неприкосновенности до конца процесса, никто ничего не продал и не перевел», — сообщает издание.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее Успенская поддержала Алсу в разводе с Яном Абрамовым.