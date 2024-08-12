Вдовец Легкоступовой рассказал, кому досталось ее наследство

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, рассказал в беседе с NEWS.ru, что отдал все наследство родственникам певицы.

Фирсов объяснил, что ему не нужно имущество артистки. Он уточнил, что мог получить в наследство от 10 миллионов рублей и больше.

«Я все отдал. Квартиру привел в порядок и прошлым летом передал по дарственной второму мужу Валентины — отцу ее сына Матвея. Ранее переписал свои доли в подмосковном доме и машину на Валину дочь. Меня не в чем упрекнуть», — отметил яхтсмен.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились 6 июля 2020 года. В августе этого же года певицы не стало.

У Валентины Легкоступовой есть двое детей. Дочь Анэтта родилась в браке с Игорем Кушнаревым, а сын Матвей — от отношений с Алексеем Григорьевым.

В июле 2023 года Фирсов рассказал, что снова женился. Яхтсмен сообщил, что его новая супруга – ландшафтный дизайнер.

В августе 2024-го Фирсов рассказал, что однажды Алла Пугачева сильно напугала певицу, после чего та пропала с телевизионных экранов.

Ранее Пугачева ответила на слухи о концерте в России.