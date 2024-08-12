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Звезда «Игры престолов» рассказал о депрессии из-за алкогольной зависимости

Актер Харингтон признался, что страдал от депрессии из-за алкогольной зависимости

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Mario Anzuoni/Reuters

Британский актер Кит Харингтон признался в интервью с GQ, что находился в тяжелой депрессии из-за алкогольной зависимости.

Харингтон признался, что ненавидел себя и презирал за факт злоупотребления спиртным. Артист отметил, что его посещали саморазрушающие мысли. Он думал о том, чтобы его не стало. По словам актера, одно время ему казалось, что не может отказаться от алкоголя.

«Тот факт, что я горжусь тем, что завязал с алкоголем, сам по себе свидетельствует о том, что я стал совершенно другим человеком. И теперь я горжусь каждой съемочной площадкой, на которую выхожу, какой бы работой ни занимался, потому что знаю, что вкладываю в нее все силы», — поделился актер.

Харингтон уточнил, что не может предугадать будущее. Он не исключил, что у него может случиться «серьезный, хаотичный рецидив». Артист надеется, что этого не произойдет.

Харингтон считает, что, рассказывая публично о своей зависимости, он может помочь и поддержать людей, которые страдают от аналогичной проблемы. Как объяснил артист, на своем примере может показать, что зависимые люди могут завязать и жить счастливо.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказал, почему его дети никогда не посмотрят сериал.

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