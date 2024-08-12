Солистка группы «Винтаж» захотела детей от Павла Дурова

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет детей от предпринимателя и программиста Павла Дурова.

Плетнева опубликовала ролик, в котором окружена детьми в масках с лицом Дурова. В видео они поют строчки из своей песни артистки.

«Отвези меня на Патрики, я так хочу от тебя детей», — исполнила певица.

Плетнева отметила, что посвятила эту композицию предпринимателю.

«Господину Дурову посвящается… #демографическийкризис #яхочуоттебядетей #партиясказаланадо #генофондстраны», — подписала публикацию знаменитость.

В начале августа проживающая в Швейцарии Ирина Болгар сообщила, что является матерью троих младших детей основателя Telegram Павла Дурова.

Вскоре после первых публичных заявлений Болгар Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.

По словам предпринимателя, это стало возможным из-за того, что 15 лет назад он стал донором спермы. Бизнесмен также заявил о намерении открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Плетнева раскрыла, как похудела после родов.