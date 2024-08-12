Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солистка группы «Винтаж» захотела детей от Павла Дурова

Певица Анна Плетнева опубликовала ролик, посвященный детям Павла Дурова

close
100%
dusya_star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет детей от предпринимателя и программиста Павла Дурова.

Плетнева опубликовала ролик, в котором окружена детьми в масках с лицом Дурова. В видео они поют строчки из своей песни артистки.

«Отвези меня на Патрики, я так хочу от тебя детей», — исполнила певица.

Плетнева отметила, что посвятила эту композицию предпринимателю.

«Господину Дурову посвящается… #демографическийкризис #яхочуоттебядетей #партиясказаланадо #генофондстраны», — подписала публикацию знаменитость.

В начале августа проживающая в Швейцарии Ирина Болгар сообщила, что является матерью троих младших детей основателя Telegram Павла Дурова.

Вскоре после первых публичных заявлений Болгар Дуров опубликовал пост, в котором признался, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах.
По словам предпринимателя, это стало возможным из-за того, что 15 лет назад он стал донором спермы. Бизнесмен также заявил о намерении открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Плетнева раскрыла, как похудела после родов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами