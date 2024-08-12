Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко заявил о мечте спеть со звездами международного уровня. Об этом пишет Super.

«Мне часто задают вопрос: «А с кем бы вы хотели спеть?» Я отвечаю: «Хотелось бы с американскими певицами Бейонсе и Дуа Липой», — признался он.

Кроме того, говорит 82-летний народный артист РСФСР, он бы хотел исполнить дуэт с Эросом Рамаззотти, но такой возможности нет.

Накануне Лев Лещенко в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил атмосферу праздника на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

«Все жили с таким радостным чувством и в предвкушении Олимпиады, и после нее», — поделился он.

Лев Валерьянович отметил, что и сейчас в России все спортивные соревнования проходят на высочайшем уровне и привел в пример ЧМ-2018.

Ранее певец Стас Пьеха признался в интервью с Лаурой Джугелией, что пока не готов к дуэту с артисткой Ольгой Бузовой.