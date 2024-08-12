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Гвен Стефани отменила концерт из-за травмы

Певица Гвен Стефани получила травму, из-за которой не может выступать

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Joshua Roberts/Reuters

Американская певица Гвен Стефани сообщила поклонникам, что получила травму и отменит свое ближайшее выступление. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В результате недавней травмы и после консультации с моими врачами я узнала, что я не смогу выступить 17 августа на Hard Rock Live на Etess Arena в Атлантик-Сити», — объяснила 54-летняя звезда.

Она извинилась перед фанатами и уточнила, что планирует перенести шоу.

Характер полученной травмы Гвен Стефани.

Недавно певица воссоединилась с группой No Doubt для ностальгического выступления на музыкальном фестивале Coachella. Она также должна была выступить на двух фестивалях в сентябре.

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