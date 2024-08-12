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Долг «королевы марафонов» вырос на 1,2 миллиона рублей

Долг блогерши Блиновской увеличился на 1,2 миллиона рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Долг «королевы марафонов» Елены Блиновской вырос на 1,2 миллиона рублей. О том, что сумма долга увеличилась, сообщил «Пятый канал».

Полная сумма долга указана в регистрационных документах блогерши, она превышает 1,2 миллиарда рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019-2021 годы.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея.

Накануне стало известно, что после ухода на специальную военную операцию Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов», не появлялся у следователя и не знакомился с делом на протяжении четырех месяцев.

Ранее Наталия Власова отдала мошенникам почти миллион рублей.

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