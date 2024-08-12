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Квартиру Ларисы Долиной выставили на торги

Mash: мошенники выставили на торги квартиру Ларисы Долиной

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Илья Питалев/РИА Новости

Квартиру народной артистки России Ларисы Долиной выставили на торги и попытались продать за 112 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам представителей звезды, квартиру хотели продать те же мошенники, которые в конце июля внесли загородный дом певицы в реестр залогового имущества ради кредита в 50 млн рублей.

Мошенники якобы получили старое видео, где Лариса Долина показывает паспорт на камеру, чтобы подтвердить свою личность для заказчика выступлений. Продать квартиру они попытались нескольким людям, после чего пожаловались в полицию от лица обманутых покупателей, не получивших ключи.

Mash связался с «покупателями» и выяснил, что они квартиру не приобретали. Сейчас, уточняют представители Долиной, следователи проводят проверку по факту возможного мошенничества.

Накануне стало известно, что мошенники якобы заложили особняк Долиной. Человек, похожий на Ларису Долину, общался по видеосвязи с представителями одной из московских кредитных организаций по поводу займа в 50 млн под залог дома. В процессе разговора специалисты отказали звонящему в займе, поскольку им показалось, что человек напротив — или сильно загримирован, или дипфейк.

Ранее певица Наталия Власова отдала мошенникам почти миллион рублей.

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