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Охлобыстин высказался об уехавших из России артистах

Охлобыстин: у артистов нет права уходить с поста, их дело развлекать и утешать

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты не имели права «уходить с боевого поста», но оценивать их поступки он не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается тех людей, кто нас оставили, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач дает клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжелые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать», — сказал актер, добавив, что у деятелей культуры «почти пастырская миссия».

При этом Охлобыстин отметил, что решение о переезде в другую страну — это частный выбор каждого, и в случае, если дело не касается откровенного предательства, оценивать нечего.

«Кто-то чувствует себя в своей тарелке, как я чувствую себя. Каждый раз, когда я на новые территории выезжаю, меня не оставляет ощущение, что я вот здесь по-настоящему нужен», — сказал актер.

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