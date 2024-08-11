Чепурченко о Джигане: «Не могу сказать, чтобы он чувствовал вину»

Актер Вячеслав Чепурченко признался, что для него был неожиданным поступок рэпера Джигана на шоу «Выжить в Дубае». Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

Джигана покинул шоу, уступив место Чепурченко. Он признался тогда, что не может без жены Оксаны Самойловой, и попросил ведущих взять вместо него выбывшего участника.

«Для меня это было неожиданно, потому что я не могу сказать, что мы сильно сблизились, или чтобы он чувствовал вину передо мной», — поделился Чепурченко.

Он рассказал, что мало знаком с рэпером. По словам Чепурченко, Джиган мог переживать в тот момент какие-то «внутренние процессы», которые заметны только близким людям.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В июле актриса и комикесса Надежда Сысоева заявила, что участие в проекте «Выжить в Дубае» было для нее интересным приключением. Сысоева поделилась также, что проект научил ее держать язык за зубами.

Ранее Настасья Самбурская призналась, что поборола боязнь коней ради роли.