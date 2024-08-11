Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чепурченко о Джигане: «Не могу сказать, чтобы он чувствовал вину»

Актер Чепурченко оказался удивлен вторым шансом от Джигана на «Выжить в Дубае»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Вячеслав Чепурченко признался, что для него был неожиданным поступок рэпера Джигана на шоу «Выжить в Дубае». Его слова передает издание Teleprogramma.pro.

Джигана покинул шоу, уступив место Чепурченко. Он признался тогда, что не может без жены Оксаны Самойловой, и попросил ведущих взять вместо него выбывшего участника.

«Для меня это было неожиданно, потому что я не могу сказать, что мы сильно сблизились, или чтобы он чувствовал вину передо мной», — поделился Чепурченко.

Он рассказал, что мало знаком с рэпером. По словам Чепурченко, Джиган мог переживать в тот момент какие-то «внутренние процессы», которые заметны только близким людям.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В июле актриса и комикесса Надежда Сысоева заявила, что участие в проекте «Выжить в Дубае» было для нее интересным приключением. Сысоева поделилась также, что проект научил ее держать язык за зубами.

Ранее Настасья Самбурская призналась, что поборола боязнь коней ради роли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами