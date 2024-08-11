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Солисту BTS грозит 2 года тюрьмы за пьяную езду на самокате

Против солиста BTS Agust D могут возбудить уголовное дело за езду на самокате

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Han Myung-Gu/Contributor/Getty Images

Полиция может возбудить уголовное дело против солиста BTS Agust D, более известного как Шуга, за езду в нетрезвом виде на электросамокате. Об этом сообщает Hindustan Times.

В пресс-службе правоохранительных органов заявили, что проблема заключается в размерах самоката. По корейским законам к самокатам относятся средства передвижения легче 30 килограммов, которые движутся со скоростью менее 25 километров в час. Однако транспорт артиста может превышать эту норму, и тогда наказание будет соответствовать автомобильному. Звезду могут поместить в тюрьму на срок до двух лет или выписать штраф на сумму 10 млн вон (примерно 630 тыс. рублей. — Прим. «Газеты.Ru»).

7 августа полиция задержала пьяного участника BTS Шугу, который упал с электроскутера. В качестве наказания его лишили водительских прав и оштрафовали. Впоследствии Шуга и его агентство HYBE принесли извинения фанатам. По словам музыканта, он не знал, что садиться пьяным на электроскутер запрещено законом. В результате его действий никто не пострадал.

Ранее адвокат Эдварда Била ответил на обвинения в мошенничестве с ампутацией ноги.

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