Лерчек раскрыла свой диагноз: «Поджелудочная пострадала»

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что врачи диагностировали ей острый панкреатит.

Знаменитость обратилась в больницу из-за болей в животе. Там ей посоветовали сдать анализы, после чего блогерше поставили диагноз и назначили курс лечения. При этом Чекалиной еще предстоит пройти гастроскопию и колоноскопию.

«Поджелудочная пострадала. Воспаление кишок слева и повышенная липаза и амилаза», — заявила Лерчек.

Острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы с изменением структуры ее тканей. Для заболевания характерна постоянная интенсивная боль в области верхне-центрального отдела живота.

8 августа Лерчек попала в ДТП. Чекалина рассказала, что пыталась объехать булыжник, но ее машина налетела на другой. В результате автомобиль повредил колесо.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

В июле 2024 года Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным. В их браке родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. Суд определил их место жительства у блогерши.

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