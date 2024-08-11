Самбурская поборола свой страх ради роли

Актриса Настасья Самбурская призналась, что поборола боязнь лошадей ради роли в одном из проектов.

«Всегда боялась коней, а оказалось — они приятнейшие существа», — заявила знаменитость.

Она опубликовала несколько видео, на которых учится верховой езде с инструкторами. На одном из них Самбурская продемонстрировала свою способность сесть в седло: в начале ролика актриса призналась, что ей страшно, однако затем выполнила поручение инструктора.

В конце июня нынешнего года Самбурская рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи.

До этого Самбурская опубликовала в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали: «Почему такая женщина до сих пор одна?» В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника, и послала матом подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

Ранее Успенская призналась, что хочет снова стать матерью.