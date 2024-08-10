Elvira T рассказала, когда станет матерью

Певица Elvira T (настоящее имя Эльвира Тугушева) рассказала, когда станет матерью. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Тугушевой, она планирует материнство, но не в ближайшие месяцы, а в ближайшие годы. Супруг звезды также всерьез задумывается об отцовстве.

«Муж мне недавно сказал: «Блин, наверно, классно было бы так запланировать, чтобы ты рожала летом». Чтобы не было гололеда и всего такого, чтоб было удобно», — призналась она.

Тугушева пришла к выводу, что тогда ее ребенок может быть Львом по знаку Зодиака, как и она.

«Вот не знаю, два Льва в семье — нормально?» — посмеялась она.

Звезда начала музыкальную карьеру в 15 лет с дебютной песни «Все решено», которая быстро стала популярной на радио и музыкальных телеканалах. Сейчас артистке 28 лет, и она продолжает выпускать новые треки, гастролируя по стране и увеличивая число поклонников.

Elvira T вышла замуж за коллегу-музыканта Александра Гречаника летом 2023 года.

Ранее 70-летняя певица Любовь Успенская заявила, что ищет суррогатную мать с безукоризненной генетикой.