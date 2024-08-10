Shaman пожертвовал миллион «Красному Кресту» для помощи курянам

Российский певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) пожертвовал миллион рублей «Российскому Красному Кресту» на фоне ситуации в Курской области. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сотни людей уже откликнулись и помогают пострадавшим, кто чем может: сдают кровь, собирают и передают гуманитарную помощь, размещают у себя вынужденных переселенцев, оставшихся без крова, пищи и средств к существованию. Только что я перевел 1 000 000 рублей «Российскому Красному кресту», играющему важнейшую роль в оказании помощи жителям региона», — написал он.

Также Shaman разместил в посте реквизиты «Красного креста» и обратился к россиянам, своим поклонникам и журналистам с просьбой распространить их и поддержать курян.

«Важен каждый рубль, каждая фраза — куряне должны чувствовать: все наши мысли и молитвы сейчас с вами. Вся страна с вами», — говорит Дронов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на территорию Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

В регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир «Ахмата» заявил, что ситуация в Курской области находится под контролем.