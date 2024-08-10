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На караоке-клуб Алексея Чумакова подали в суд

SHOT: с караоке-клуба певца Чумакова потребовали почти полмиллиона рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На бизнес, связанный с певцом Алексеем Чумаковым, подали в суд. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, истец «Стройэнергокомплект» потребовал с караоке-клуба Jimmy Poy в центре Москвы в Лубянском проезде 429 тысяч рублей. Почти полмиллиона строители инженерных коммуникаций требуют за задолженность по договору в 354 тысячи рублей и проценты неустойки.

В разговоре с изданием Чумаков заявил, что караоке у него нет. По данным Life, певец владеет 45% клуба и регулярно там выступал.

Накануне сообщалось, что ресторан рэпера Тимати выручил свыше миллиарда рублей в прошлом году.

Компанию ООО «Арена» музыкант зарегистрировал в 2019 году. Она несколько лет не приносила прибыли, однако с 2021 года Тимати стал получать «неплохой доход» с ресторана. В 2023 году выручка бизнеса достигла 1,3 млрд рублей, а прибыль оказалась 69 млн рублей.

Ранее адвокат Эдварда Била ответил на обвинения в мошенничестве с ампутацией ноги.

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