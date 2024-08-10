Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У планировавших теракт на концерте Тейлор Свифт нашли взрывчатку и оружие

В Австрии у подозреваемых в подготовке теракта на концерте Свифт нашли оружие

close
100%
/Reuters

У подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Австрии нашли взрывчатку и оружие. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Нехаммер подтвердил, что террористическую ячейку удалось выявить непосредственно перед концертом в Вене.

В интервью изданию он рассказал, что у планировавших теракт людей были обнаружены взрывчатка, средства для приведения ее в действие и оружие.

«Есть сеть, которую в данный момент активно изучают, и поэтому проходят новые задержания», — уточнил он.

Сейчас, по словам Нехаммера, полиция раскрывает связи подозреваемых с другими исламистами. Он заявил о необходимости улучшить техническое оснащение австрийских и немецких спецслужб по борьбе с терроризмом — данные о теракте Австрии пришлось получать от США.

Канцлер уверен, что для безопасности необходимо дать возможность австрийским правоохранителям по решению суда расшифровывать мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram. Он также выразил надежду, что концерт Тейлор Свифт в Вене будет перенесен на новую дату и высказал желание посетить шоу.

Свифт планировала дать в Вене три концерта с 8 по 10 августа, на них были проданы 190 тысяч билетов. Из-за угрозы теракта концерты отменили.

Ранее сообщалось, что мужчину, угрожавшего Тейлор Свифт, отправили за решетку до конца ее шоу в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами