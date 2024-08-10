У планировавших теракт на концерте Тейлор Свифт нашли взрывчатку и оружие

У подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Австрии нашли взрывчатку и оружие. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера.

Нехаммер подтвердил, что террористическую ячейку удалось выявить непосредственно перед концертом в Вене.

В интервью изданию он рассказал, что у планировавших теракт людей были обнаружены взрывчатка, средства для приведения ее в действие и оружие.

«Есть сеть, которую в данный момент активно изучают, и поэтому проходят новые задержания», — уточнил он.

Сейчас, по словам Нехаммера, полиция раскрывает связи подозреваемых с другими исламистами. Он заявил о необходимости улучшить техническое оснащение австрийских и немецких спецслужб по борьбе с терроризмом — данные о теракте Австрии пришлось получать от США.

Канцлер уверен, что для безопасности необходимо дать возможность австрийским правоохранителям по решению суда расшифровывать мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram. Он также выразил надежду, что концерт Тейлор Свифт в Вене будет перенесен на новую дату и высказал желание посетить шоу.

Свифт планировала дать в Вене три концерта с 8 по 10 августа, на них были проданы 190 тысяч билетов. Из-за угрозы теракта концерты отменили.

Ранее сообщалось, что мужчину, угрожавшего Тейлор Свифт, отправили за решетку до конца ее шоу в Германии.