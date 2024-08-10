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70-летняя Успенская ищет суррогатную мать с безукоризненной генетикой

Певица Успенская призналась, что хочет снова стать матерью

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Исполнительница шансона Любовь Успенская призналась, что ищет суррогатную мать с безукоризненной генетикой. Об этом 70-летняя певица рассказала в интервью Иде Галич.

По словам Успенской, она не замораживала яйцеклетки. Кроме того, певица не хотела бы брать ребенка из детского дома, потому что считает это рискованным.

«Я хотела ребенка, мальчика, думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает», — рассуждает певица.

Хотя в кругу Успенской есть готовые на подобные шаги друзья, подходящую кандидатуру она пока не нашла.

У Успенской есть 34-летняя дочь от брака с предпринимателем Александром Плаксиным. Успенская и Плаксин расстались в 2021 году, после чего певица жаловалась на насилие в семье.

В 2019 году Успенская заявляла, что хочет сделать ЭКО и ищет донора яйцеклетки, к которому в скором времени намерена прибегнуть.

«Требования: 1. Красота. 2. Ум. 3. Талант. 4. Здоровье. 5. Доброта. 6. Честность», — писала она в соцсетях.

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