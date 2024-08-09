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Экс-участница «Уральских пельменей» о гонораре в шоу: «Не ждала, что мне вообще заплатят»

Бывшая актриса «Уральских пельменей» Гурская получала 5 тыс. рублей за концерт

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Первый канал

Актриса и юмористка Стефания-Марьяна Гурская призналась в интервью с блогершей Дарьей Полеевой, что получала 5 тысяч рублей за участие в концерте шоу «Уральские пельмени».

Гурская рассказала, что попала в «Уральские пельмени» по приглашению Сергея Ершова. По словам артистки, она работала в шоу не только актрисой, но и автором номеров. При этом юмористка не подписывала никаких договоров на сотрудничество.

«Меня взяли, да я и рада была. Я помню эти первые деньги, которые я заработала. 15 тысяч за три концерта. Не помню, какой это год. Я выступила в «Уральских пельменях» и не ждала, что мне вообще заплатят», — рассказала комикесса.

Гурская добавила, что в тот период 15 тысяч рублей были для нее большими деньгами. До этого она зарабатывала около 7 тысяч в месяц. Юмористка отдавала 4 тысячи за квартиру.

«У меня 3 тысячи оставалось на жизнь. Я пешком ходила от Юго-Запада до Карнавала, потому что не было денег на проезд. Купить чизбургер – это было вообще что-то просто невероятное», — поделилась артистка.

Гурская отметила, что первый год зарабатывала 5 тысяч рублей за концерт, а затем попросила повысить ей зарплату до 10 тысяч.

По словам Гурской, главной причиной ухода из «Уральских пельменей» стало то, что она выбрала творчество.

«В рамках и условиях, где я работала на тот момент, я поняла, что все. Творчеством, конкретно в каком я понимаю формате, я заниматься не смогу», — объяснила юмористка.

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