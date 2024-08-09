Кучера прокомментировал слова Пугачевой о «рабах и холопах»: «Обижаться смешно»

Актер Оскар Кучера признался в беседе с NEWS.ru, что не принимает на свой счет слова певицы Аллы Пугачевой о «рабах и холопах».

Кучера объяснил, что как поклонника его сильно задела сказанная Пугачевой грубость. Однако артист не обижается на Примадонну.

«Но я же не раб и не холоп, поэтому мне на это обижаться смешно. Это не имеет ко мне никакого отношения. Но я считаю, что Примадонна, а она именно в этом статусе была всегда в нашей стране, не имеет права на это», — отметил актер.

Кучера добавил, что Пугачева всегда была великой артисткой. Однако, как отметил артист, он «никогда не питал иллюзий» по поводу знаменитости.

«Это тот самый случай с не той дверью, когда нужно думать немного наперед, потому что если бы она просто уехала за мужем, к ней не было бы вообще никаких вопросов», — заявил артист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее бывший продюсер Пугачевой раскрыл отношение артистки к России.