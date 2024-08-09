Хилькевич раскрыла, на сколько поправилась во время беременности

Актриса Анна Хилькевич сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поправилась на 14 килограмм за время беременности.

Хилькевич опубликовала новый снимок с округлившимся животом. Она сообщила, что находится на 34-й неделе беременности.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Они сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей. Артистка рассказывала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Хилькевич худела полтора года, чтобы вернуть свою форму.

26 мая Анна Хилькевич организовала вечеринку, на которой она и муж узнали пол будущего ребенка. Хилькевич и Волков с детьми нажали на кнопку, и появился дым розового цвета. Это означало, что у супругов появится на свет девочка.

9 июня Хилькевич рассказала, что столкнулась с панической атакой. Она выразила беспокойство за свое здоровье. По словам артистки, с каждым годом она становится все более мнительной и тревожной.

Ранее Серябкина дала совет Хилькевич перед выходом в декрет.