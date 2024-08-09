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Вокалист группы «На-На» раскритиковал идею запретить артистам выступать пьяными

Певец Жеребкин заявил, что специальными ограничениями артистов ничего не добиться

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вокалист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин не поддержал в беседе с изданием «Абзац» идею запретить артистам выступать в нетрезвом виде.

Жеребкин уверен, что специальными ограничениями артистов ничего не добиться. При этом он осудил музыкантов, которые выходят на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Певец назвал подобное поведение оскорблением зрителя.

«У приобретателя билетов должна быть возможность пожаловаться на такого артиста в какие-то инстанции. Допустим, в Роспотребнадзор. Зритель всегда голосует рублем», — отметил исполнитель.

По мнению Жеребкина, артисты должны следить не только за своим состоянием, но и за контентом, который несут в массы.

7 августа депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену и запретить им выступать в нетрезвом виде. По его словам, необходимо ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

Ранее Шаляпин предложил проверять депутатов на трезвость вместе с артистами.

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