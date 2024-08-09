Катя Лель рассказала, пойдет ли дочь по ее стопам

Певица Катя Лель призналась в беседе с Voice, что ее дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру.

По словам артистки, на данный момент 15-летняя Эмилия еще не выбрала, кем хочет стать. Как отметила Лель, она примет любой выбор своего ребенка.

Лель также рассказала, что у ее дочери очень хорошие вокальные данные.

«У нее тембр намного ниже, чем у меня, с хрипотцой, как я люблю, и очень такой объемный. Мне нравится», — поделилась артистка.

Лель добавила, что Эмилия интересуется ее творчеством и знает все песни. Исполнительница призналась, что ей это льстит.

«Когда я начинаю петь какую-то песню, она продолжает. Я говорю: «Откуда ты знаешь все мои песни?» Она говорит: «Знаю», — рассказала знаменитость.

Эмилия родилась в браке Лель с бизнесменом Игорем Кузнецовым. 7 декабря Лель сообщила, что развелась с мужем после 15 лет брака. Причиной расставания стало недоверие к супругу. При этом исполнительница заверила, что сейчас ее сердце свободно, а она сама счастлива.

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