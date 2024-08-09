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Сын Армена Джигарханяна восстанавливается после нападения бандитов в США

Сын Армена Джигарханяна рассказал, что ранившие его бандиты хотели влезть в дом

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актер Степан Джигарханян рассказал о нападении бандитов в Лас-Вегасе, в результате которого получил ранение. Его слова передает PROZVEZD.

Инцидент произошел возле дома звездного наследника в США, где он проживает уже много лет. Джигарханян вступил в драку с преступниками, которые пытались пробраться к нему в жилище. Соседи вызвали полицию, услышав шум.

«Когда приехали полицейские, нападавшие прыгнули в машину и уже из отъезжающего авто произвели два выстрела», — рассказал мужчина.

Актер признался, что ему повезло, поскольку одна из пуль попала ему в голову, пройдя по касательной. От госпитализации Джигарханян отказался, несмотря на просьбы медиков. По словам мужчины, он чувствует себя неплохо и сейчас находится дома.

«Такие истории, к сожалению, происходят в Лас-Вегасе частенько», — посетовал Джигарханян.

Степан Джигарханян уже долгое время проживает в США. Летом 2023 года он посетил Россию. Сын артиста тогда признавался, что его особенно удивили цены в московских магазинах, которые оказались существенно ниже американских. Он подчеркнул, что выбор продуктов, несмотря на санкции, также несильно отличается от того, что представлен в США.

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