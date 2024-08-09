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Мизулина возмутилась выдумкой Эдварда Била об ампутации ноги: «Столь цинично»

Мизулина назвала Эдварда Била играющим на человеческом сострадании циником

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина возмутилась тем, что блогер Эдвард Бил выдумал историю об ампутации ноги на фоне госпитализации. Своим мнением общественница поделилась в Telegram-канале.

«Я изначально считала, что все это спектакль. Но не хотелось верить в то, что человек может столь цинично играть на чувстве человеческого сострадания», — заявила она.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что информацию об угрозе ампутации ноги у Била, а также заражении крови и пяти операциях, выдумала команда блогера. Таким образом, сообщил канал, соратники хотели вызвать общественный резонанс, после которого блогера отпустили бы из-под ареста.

Мизулина подчеркнула, что с помощью общественного резонанса Эдвард Бил пытался избежать не административного ареста, а возбуждения уголовного дела против него на фоне подозрений в мошенничестве. Она подытожила свой пост фразой: «Посмотрим теперь, чем для скамера закончится вся эта клоунада».

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. Его госпитализировали.

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