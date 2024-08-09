Гусейн Гасанов снизил задолженность перед ФНС до 111 млн рублей

Известный российский блогер Гусейн Гасанов выплатил Федеральной налоговой службе (ФНС) 9 млн рублей. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент общая сумма задолженности мужчины перед налоговой все еще составляет 111 млн 550 тыс. рублей.

15 июля сообщалось, что Гусейн Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. У мужчины накопился долг перед ФНС в размере 144 миллионов рублей. Отмечалось, что блогер на тот момент находился на территории другого государства.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что Гусанов находится в бегах на фоне судебного разбирательства. Она также выражала надежду, что ФНС, МВД и СК разберутся с деятельностью блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била.

Недавно стало известно, что блогерша Анастасия Ивлеева полностью погасила долг перед ФНС. Она выплатила налоговой порядка 3,8 млн рублей.

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