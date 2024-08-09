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Галкин заговорил на латышском языке

Комик Максим Галкин продемонстрировал сыну свои знания латышского языка

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Евгений Биятов/РИА Новости

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором продемонстрировал сыну Гарри свои знания латышского языка.

Супруг Аллы Пугачевой поднялся с наследником на вышку в заповеднике Тейчи, который расположен на востоке Латвии. Комик показал на видео открывающийся оттуда закат.

На просьбу Гарри показать, как юморист умеет читать на латышском языке, тот воспроизвел информацию со стоящего рядом информационного стенда.

Алла Пугачева замужем за юмористом Максимом Галкиным с 2011 года. У них есть дети — двойняшки Гарри и Лиза, которые появились на свет в 2013 году от суррогатной матери.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

13 июля стало известно, что Галкин спел песни Ротару на украинском языке. Юморист выступал на свадьбе, которая проходила в Италии. По информации RT, гонорар Галкина составил €100 тысяч (около 9 млн 575 тыс. рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

Ранее юрист оценил шансы потери Пугачевой замка в Грязи.

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