Юрист оценил шансы потери Пугачевой замка в Грязи

Юрист Дмитрий Кваша в беседе с Regions оценил шансы на то, что Алла Пугачева потеряет замок в деревне Грязь на фоне скандалов вокруг исполнительницы.

По словам специалиста, никто не имеет права распоряжаться имуществом Примадонны без ее письменного согласия.

«Пока певица не включена в перечень иностранных агентов, вся недвижимость остается в ее распоряжении и иных раскладов быть не может», — заявил Кваша.

Юрист не исключил, что вскоре ситуация вокруг замка может измениться. От будущего, считает эксперт, никто не застрахован, «особенно Пугачева». При этом на данный момент у певицы нет статуса иноагента, поэтому только она вправе распоряжаться своим имуществом, как захочет.

8 августа стало известно, что дачу певицы Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей. Причиной стало то, что недвижимость не смогли продать.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Машков назвал условие для возвращения в Россию уехавших артистов.