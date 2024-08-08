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Юрий Куклачев о восстановлении после инфаркта: «Кошки сделали иглотерапию»

Переживший инфаркт Куклачев признался, что восстанавливается с помощью кошек

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Переживший инфаркт дрессировщик Юрий Куклачев признался, что кошки помогают ему восстанавливать здоровье. Слова худрука Театра кошек передает НСН.

Он вспомнил, как обнял своих домашних питомцев после выписки из больницы в мае нынешнего года.

«Они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье», — заявил Куклачев.

По словам дрессировщика, он продолжает выступать на сцене, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Правда не в полную силу… Но дети (кошки, — прим. «Газеты.Ru») зато показывают чудеса, трюки, работа идет, а я поддерживаю эмоционально, так что приходите все!» — поделился дрессировщик.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

Ранее Кушанашвили показал большой шрам от пупка до груди после операции.

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