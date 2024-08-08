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Кушанашвили снял на видео последствия операции: «Теперь со мной навсегда»

Шоумен Кушанашвили показал большой шрам от пупка до груди после операции

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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили показал шрам от пупка до груди, оставшийся у него после операции. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «КАКОВО?!» журналиста.

«Это мой организм, любимый мною организм. А я вас информирую, что этот шрам теперь со мной навсегда», — заявил телеведущий.

Кушанашвили подчеркнул, что сегодня был на втором сеансе химиотерапии. Он признался, что пребывает в веселом настроении, «как и всегда».

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

В начале августа Кушанашвили вернулся на съемочную площадку на фоне борьбы с раком. Он приступил к съемкам своего шоу «КАКОВО?!». Телеведущий заявил, что не опускает руки, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее комик Харламов заявил, что был несчастен после похудения на 18 кг.

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