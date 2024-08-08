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Раскрывшая своего возлюбленного Бородина готова стать мамой

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что хочет родить третьего ребенка

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готова стать мамой в третий раз.

Экс-ведущая телестройки «Дом-2» ответила утвердительно на соответствующий вопрос подписчика в соцсети. Также Бородина опровергла слухи о том, что «увела из семьи мужа своей подруги». Она пояснила, что экс-супруга ее нынешнего избранника Николая Сердюкова Алина Акилова не ее близкая подруга, а приятельница.

«Волновать это не должно никого. Я со своей совестью в хороших отношениях», — подчеркнула она.

Несколько дней назад телеведущая впервые показала лицо своего возлюбленного. Она выложила фото с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. На снимке мужчина обнимал звезду и улыбался.

Слухи о романе Бородиной с Сердюковым появились в конце июля. Тогда телеведущая выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо избранника было скрыто, однако в сети предположили, что на снимке именно Сердюков, из-за похожего шрама.

Бородина дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз.

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